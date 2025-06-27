حملة لازالة المساكن العشوائية بأحياء مدني وسط إستحسان المواطنيين

إستمع المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني الوزير المفوض بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح الخميس أعضاء اللجنة المكلفة بإزالة السكن العشوائي و الظواهر السالبة بمدني لتنوير حول حملة إزالة السكن العشوائي التي نفذت أمس بمدني حيث تم إزالة 18 منزلاً عشوائياً بأحياء الزمالك ودردق إضافة للمخالفات بشارع الزمالك.

وأكد تنوير أعضاء اللجنة أن الحملة حققت أهدافها ووجدت الاستحسان من المواطنين حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة إنذار لكل ساكني السكن العشوائي بالولاية .

من جانبه ثمن الوزير المفوض جهود اللجنة والجهات المشاركة فى تنفيذ الحملة وأكد أن الوزارة تحولت من وزارة إيرادية لخدمية فى المقام الأول وأن إزالة السكن العشوائي والظواهر السالبة يعتبر من أكبر البرامج التي نفذتها الولاية خلال هذه الفترة .