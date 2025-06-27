نائب والي نهر النيل يشهد الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

شهد الأستاذ/ مصطفى محمد عثمان الشريف وزير الثقافة والإعلام والاتصالات نائب والي ولاية نهر النيل بمدينة عطبرة صباح الخميس الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار :(كسر القيود الوقاية والتعافي للجميع) بحضور الأستاذة/ حواء أحمد إدريس رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة و اللواء شرطة حقوقي /سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة و مدير مكافحة المخدرات وقيادات شرطة الولاية وممثلي الوزارات والمؤسسات وجمع غفير من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني نائب الوالي حيا مجاهدات قوات الشرطة ودورها المتعاظم في محاربة الجريمة بكافة أنواعها والقضاء على الظواهر السالبة في المجتمع مؤكدا ضرورة تضافر الجهود لمحاربة آفة المخدرات التي تستهدف المجتمع في ثروته البشرية وأشاد الشريف بيقظة الأجهزة الشرطية ونجاحها في إحباط الإستهداف الممنهج لإنسان الولاية وذلك عبر ضبطها كميات كبيرة منظ المخدرات بأنواعها المختلفة كانت في طريقها للولاية خصوصا بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها مرتزقة المليشيا الارهابية في الميادين العسكرية و محاولاتهم اليائسة والمستميتة في فتح جبهة جديدة من الإستهداف أشد فتكا وضراوة من المعارك العسكرية والحروب التقليدية.

اللواء شرطة سلمان أشار في كلمته الى المعاني والدلالات التي يحملها الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات للتنوير والتبصير بمخاطر المخدرات وتوحيد الجهود لمحاربتها وأضاف أن وتيرة الإستهداف للولاية بالمخدرات تزايدت بصورة مطردة خصوصا بعد فشل مليشيا الدعم السريع في الدخول للولاية للنيل من إنسانها ومقدراته وأضاف مدير شرطة الولاية

أن المخدرات لا تفرق في إستهدافها بين كافة شرائح وقطاعات المجتمع

مشيرا إلى أن مناطق التعدين الاهلي السطحي تعد بؤرة لإنتشار المخدرات الأمر الذي يحتم باهمية تقنين التعدين ووضع الأسس والضوابط التي تحمي أمن وسلامة مواطني الولاية .