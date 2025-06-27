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مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية رئيس الغرفة المركزية يوكد إكتمال كافة الترتيبات لانطلاق إمتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2024

2025/06/27
police 09 nln
مباحث السودان
أ كد اللواء شرطة حقوقي/ سامي الصديق دفع الله مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية – رئيس الغرفة المركزية الدائمة لتأمين إمتحانات الشهادة الثانوية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة بأن جميع الترتيبات اللازمة قد إكتملت لتأمين مرحلة إجلاس الطلاب لآداء إمتحانات الشهادة الثانوية للعام 2024 المؤجلة والتي ستنطلق بمشيئة الله في يوم الأحد الموافق 29/ يونيو 2025 داخل السودان وخارجه وذلك وفقاً للخطة المعتمدة والمجدولة مسبقاً.
وأكد مدير المباحث أن الجهات المعنية قد أكملت إستعداداتها الفنية والإدارية واللوجستية بما يضمن تنفيذ مهمة تأمين الإمتحانات بكفاءة وفاعلية
وأشار سيادته إلى أن التنسيق جارٍ بين كافة الأطراف ذات الصلة لضمان سير العملية التأمينية بسلاسة مشيداً بالجهود المبذولة من فرق العمل المختلفة لإنجاح هذه المهمة.
المكتب الصحفي للشرطة

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