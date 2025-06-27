“تنوير شامل”.. وزير الداخلية الجديد يلتقي المديرالعام لقوات الشرطة

التقي الفريق شرطة/بابكر سمرة مصطفي وزير الداخلية الفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة وفي مستهل اللقاء قدم مدير عام قوات الشرطة التهنئة للفريق سمرة بمناسبة نيلة ثقة قيادة الدولة وقدم تنويرا شاملا لوزير الداخلية حول مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بالبلاد بجانب سير العمل ومستوي الآداء بالوزارة خلال الفترة الماضية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الفريق اول حسان أكد خلال اللقاء علي أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة ورئاسة الشرطة وإستعداده للتعاون الوثيق من أجل تطوير وترقية العمل الشرطي بما يحقق الأمن والإستقرار للمواطن

من جانبه شكر وزير الداخلية مدير عام قوات الشرطة علي التهنئة مثمنا جهود قوات الشرطة خلال معركة الكرامة ونجاحها في الحفاظ علي الهوية الوطنية وإسترداد البيانات وتقديم الخدمات للجمهور وحسم كافة المظاهر السالبة والتفلتات الأمنية مؤكدا دعمه لقوات للشرطة خلال المرحلة المقبلة للاضطلاع بواجباتها.

المكتب الصحفي للشرطة