قرار حكومي بإعادة تأهيل وصيانة مراكز الكلى والأورام وتوفير العلاج المجاني للمرضى

أصدر رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، الخميس، قراراً يقضي بصيانة وإعادة تشغيل مراكز غسيل الكلى التي توقفت عن الخدمة خلال فترة الحرب، في جميع أنحاء السودان، مع التأكيد على استمرارية علاج المرضى على نفقة الدولة.