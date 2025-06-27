سياسية
قرار حكومي بإعادة تأهيل وصيانة مراكز الكلى والأورام وتوفير العلاج المجاني للمرضى
أصدر رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، الخميس، قراراً يقضي بصيانة وإعادة تشغيل مراكز غسيل الكلى التي توقفت عن الخدمة خلال فترة الحرب، في جميع أنحاء السودان، مع التأكيد على استمرارية علاج المرضى على نفقة الدولة.
وأكد كذلك ضرورة إعادة خدمات زراعة الكلى داخل البلاد، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقليل الحاجة للسفر إلى الخارج.
كما شدد على أهمية تأهيل مراكز علاج الأورام، والعمل على توفير خدمات العلاج الإشعاعي والكيماوي لمرضى السرطان في مختلف ولايات السودان.
سونا