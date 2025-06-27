بموجب اتفاق التجديد.. صديق رونالدو يتولى صفقات النصر!

ضمن النصر السعودي استمرار الأسطورة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بقميصه لموسمين إضافيين، بعد إعلان تجديد عقده الخميس.

وحصل رونالدو على امتيازات هائلة بموجب العقد الجديد، إذ أفادت تقارير صحفية باحتمالية أن يتقاضى، خلال عامين، نحو نصف مليار جنيه إسترليني.

ومن جانبه، كشف سانتي أونا، الصحفي بموقع “فوت ميركاتو”، عن منح أحد أصدقاء رونالدو دورا إداريا داخل النادي، بموجب اتفاق التجديد.

وأضاف أونا أن جوزيه سيميدو، صديق “الدون” المقرب، سيكون له دور مباشر وحاسم في تعاقدات النصر.

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