سياسية
مستشفى أم درمان يتسلم مولد كهربائي هدية من مركز الملك سلمان للإغاثة
استلمت مستشفى أم درمان اليوم مولدًا كهربائيًا بسعة 750 كيلو فولت أمبير (kVA)، هدية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك دعمًا لجهود المستشفى في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأكد البروفيسور عبدالمنعم علي القاسم، المدير العام لمستشفى أم درمان، أن هذا المولد سيساهم بشكل كبير في استقرار الإمداد الكهربائي داخل المستشفى، مما سينعكس إيجابًا على راحة المرضى وتسريع وتيرة تقديم الرعاية الطبية بجودة عالية، خاصة بعد أن تعرضت البنية التحتية للمستشفى لدمار واسع على يد المليشيات المتمردة.
وتوجه البروفيسور عبد المنعم بالشكر الجزيل للملك سلمان بصفة خاصة ولمركز الملك سلمان للإغاثة، مشيدًا بالدعم المتواصل الذي يقدمه المركز للمستشفى وللسودان عامة، وهو ما يعكس عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين في السودان والمملكة العربية السعودية.
سونا