إشادة بحملات الجقب و زقلونا.. لجنة أمن ولاية الخرطوم تقف على نتائج تدابير بسط الأمن في أرجاء الولاية

عقدت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم اجتماعها الدوري الخميس، برئاسة والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة حيث ناقشت اللجنة مجمل الأوضاع الأمنية بعدد من المحليات واتخذت جملة من القرارات من بينها إنشاء قوة طوف مشترك للعمل على تعزيز الأمن والحد من الجريمة بمحليتي الخرطوم وجبل أولياء لمحاربة الظواهر السالبة والحد من الجريمة .

كما أشادت اللجنة بالحملات الأمنية المكثفة التي نفذت في مناطق الجقب و زقلونا وعدد من المواقع الأخرى بمحلية أم درمان والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى جانب إيقاف عدد من المتعاونين مع المليشيا المتمردة ومعتادي الإجرام حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي ذات السياق اطلعت اللجنة على تنفيذ قرار حظر قيادة الدراجات البخارية في مدن الولاية ومحاكمة بعض المخالفين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية رادعة مؤكدة أن هذا القرار يمثل أحد التدابير الأمنية المهمة للحد من التفلتات الامنية.

كما دعت اللجنة المواطنين إلى الالتزام الصارم بقرار حظر التجوال بعد الساعة الحادية عشرة مساء وشددت على إيقاف جميع الحفلات العامة والخاصة مطالبة بالزمن المحدد للحركة في الطرق الرئيسية والأسواق على مستوى محليات الولاية كافة.

إلى ذلك وقفت اللجنة على الترتيبات الجارية لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية المزمع انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل حيث اطمأنت على خطة التأمين الموضوعة ووجهت بزيادة انتشار قوات الشرطة المجتمعية في الأحياء السكنية لتأمين مراكز الامتحانات وضمان استقرار الأمن .