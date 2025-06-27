درجة الماجستير كحد أدنى.. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التقديم للوظائف القيادية في الحكومة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن فتح باب التقديم للوظائف القيادية في الحكومة، بناء على خطاب السيد رئيس الوزراء بتاريخ 19 يونيو 2025، ووفاءً لتوجيهاته.