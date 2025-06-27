سياسية
درجة الماجستير كحد أدنى.. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التقديم للوظائف القيادية في الحكومة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن فتح باب التقديم للوظائف القيادية في الحكومة، بناء على خطاب السيد رئيس الوزراء بتاريخ 19 يونيو 2025، ووفاءً لتوجيهاته.
وحدد الإعلان متطلبات التقديم على النحو التالي:
أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.
عدم الإنتماء الحزبي.
اجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.
المؤهل الأكاديمي درجة الماجستير كحد أدنى في المجالات ذات الصلة.
المؤهل المهني يفضل من لديه مؤهل مهني في المجال.
الخبرات العملية : ألا تقل عن (10) سنوات في المجال المعني.
إرفاق السيرة الذاتية المحدثة.
تسمية الجهة الحكومية والوظيفة المراد شغلها في موضوع البريد الإلكتروني.
يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء عبر الإيميل
cabinet@sudan.gov.sd
آخر موعد للتقديم الساعة الثانية من ظهر يوم السبت 26 يوليو 2025 .
سونا