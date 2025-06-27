التربية بالخرطوم تعلن نتيجة إمتحانات الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 71.3%

أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم نتيجة امتحانات شهادة المرحلة الابتدائية المؤجلة من العام 2024، وكشف مدير عام وزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد أحمد أن نسبة النجاح بلغت 71.3% .

وذلك في لقاء جامع بمقر الوزارة ببحرى الخميس بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، كما حضره عدد من أعضاء حكومة ولاية الخرطوم وقيادات التعليم.

وتلى والي الخرطوم العشر الأوائل حيث جاءت الطالبة منة الله إيهاب فتح الحليم في المركز الأول بمجموع 279 درجه من مدرسة ابوذر الكود من محلية كرري .

وقال الوالي يجب أن نستلهم العبر من العام الهجري الجديد فقد هاجرنا من المعآناة إلى الانفراج النسبي كما حيا وزارة التربية والتعليم وشركاءها الذين قاموا بواجبهم رغم ظروف الحرب .

وأكد بأن هم الولاية الآن هو استمرار مسيرة التعليم باستعادة العملية التعليمية والتربوية والتي تأتي تحت شعار التعليم لا ينتظر.

وحيا صمود مواطني الولاية الذين تحملوا كافة الانتهاكات أثناء الحرب ومناشدتهم المستمره بفتح المدراس.

مدير عام وزارة التربية والتعليم دكتور قريب الله محمد أحمد حيا الذين ساهموا في إستقرار العملية التعليمية وفي تطبيع الحياة المدنية بدعم من والي الخرطوم وأعضاء حكومته والتنسيق المحكم والمشترك بين الولاية ووزارة التربيه الاتحادية في قيام الامتحانات للشهادة الثانوية المؤجله 2023 لافتا إلى أن الاستقرار الذي شهدته الولاية أسهم في معالجة التأخير في العام الدراسي حتى أصبحت الولاية في الترتيب الثالث بعد نهر النيل والشمالية في إستقرار الدراسة.

وأوضح إلى أن هذا الاستقرار ساهم في إنجاح امتحانات الشهادتين المتوسطة الابتدائية والإعلان المتوقع للشهادة المتوسطة خلال الأسبوع القادم وبداية امتحانات الشهاده الثانوية المؤجله 2024 يوم الأحد المقبل .

وأشار قريب الله للمؤشرات العامة للنتيجة والتي جاءت بدون حذف في مقرر الصف السادس الابتدائي بتدريس المقرر كاملاً وان الطلاب أدوا الامتحانات بهدوء تام وإكمال المقرر في زمن معقول وانتقال الطلاب من دائره الإحباط إلى دائرة التفاؤل .