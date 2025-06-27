الهلال السعودي يرافق ريال مدريد في قائمة مميزة

رافق الهلال السعودي نظيره ريال مدريد، في قائمة مميزة، بعدما أنهى منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، بفوز ثمين على باتشوكا المكسيكي، بهدفين دون رد، فجر الجمعة.

الهلال رفع رصيده للنقطة الخامسة في وصافة ترتيب المجموعة الثامنة، ليرافق ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين (7) إلى الدور ثمن النهائي.

ودخل الهلال قائمة تضم 11 فريقا، تجنبوا الخسارة طوال دور المجموعات، حيث رافق كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي وإنتر ميلان وفلومينينسي وبالميراس وفلامينجو ومونتيري وإنتر ميامي وبنفيكا وبروسيا دورتموند بالإضافة إلى الزعيم.

وضرب “زعيم آسيا” موعدا ناريا مع مانشستر سيتي، فجر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ثمن نهائي المونديال.

يذكر أن الهلال استهل مشواره بالتعادل مع ريال مدريد (1-1) ثم سالزبورج (0-0)، قبل أن يهزم باتشوكا المكسيكي (2-0).

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