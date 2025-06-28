سالم الدوسري: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في «المونديال»

أبدى النجم الدولي السعودى سالم الدوسري، سعادته بفوز فريقه الهلال على حساب باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة مابين 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 نادى.

وتأهل الهلال إلى دور ال16 بمونديال الأندية ،بعد الفوز على باتشوكا المكسيكي، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط، خلف ريال مدريد الإسباني الذي احتل الصدارة برصيد 7 نقاط.

وقال الدوسري، في تصريحات إعلامية: نحن فريق واحد وهدفنا واحد هو تحقيق الفوز في كل المباريات ،والوصول إلى أبعد نقطة في المونديال.

وتتحدث الدوسري عن إصابته خلال مباراة باتشوكا المكسيكي حيث أكد «أنه سوف يخضع إلى أشعة خلال الساعات القليلة المقبلة على موضع الإصابة، وذلك لتشخيص حجم الإصابة».

ويلتقى الهلال السعودي مع نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في لقاء الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للأندية أمريكا 2025، في لقاء مقرر إقامته فجر يوم الثلاثاء المقبل.

المصري اليوم