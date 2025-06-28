بعد استدعائهما للنيابة.. القصة الكاملة لاتهام أحمد السقا بضرب مها الصغير وسائقها في الشارع

تصدر اسم الفنان أحمد السقا وطليقته الإعلامية مها الصغير، محرك البحث «جوجل» وصفحات السوشيال ميديا وذلك بعدما تقدمت طليقته ببلاغ رسمي ضد «السقا» تتهمه بالتعدي عليها وسبها داخل أحد الكمبوندات بمدينة السادس من أكتوبر. باشرت النيابة التحقيق في الواقعة وأمرت باستدعاء الطرفين لسماع أقوالهما.

مها الصغير وسائقها يحرران محضرًا ضد أحمد السقا بتهمة التعدي عليهما داخل كمبوند في أكتوبر

بدأت الأزمة عندما هاجم الفنان أحمد السقا طليقته أمام أحد الكمبوندات وتعدى عليها هي وسائقها بحسب ما ذكرته الإعلامية مها الصغير وسائقها في محضر الشرطة بقسم شرطة أول أكتوبر، أمس الأربعاء، حيث اتهما فيه الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب.

وبحسب ما جاء في المحضر، فإن الواقعة تعود إلى مطاردة مزعومة من قبل أحمد السقا لطليقته مها الصغير وسائقها، بسيارته، حيث لاحقهما وقطع عليهما الطريق داخل الكمبوند، ما دفع السائق إلى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير، قبل أن يعود السقا مجددًا ليعتدي بالضرب أولًا على مها الصغير ثم على السائق عند تدخله- وفق زعمهما.

وأوضحت «الصغير» وسائقها في المحضر أن الواقعة تخللها أيضًا عبارات سب وتهديد، قبل أن يتوجها إلى قسم الشرطة لتحرير البلاغ.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في المحضر للوقوف على تفاصيل الواقعة، والاستماع لأقوال الطرفين والشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة تستمع لأقوال مها الصغير في بلاغها ضد أحمد السقا وتُفرغ كاميرات المراقبة

مثلت «الصغير» أمام النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، للإدلاء بأقوالها رسميًا في البلاغ الذي اتهمت فيه السقا بالتعدي عليها وعلى سائقها بالضرب والسب داخل أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة.

تفاصيل التحقيقات في بلاغ الإعلامية مها الصغير ضد طليقها أحمد السقا

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد بدأت النيابة في تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحيط موقع الحادث داخل الكمبوند، تمهيدًا لمطابقة ما ورد في البلاغ مع ما سجلته الكاميرات من وقائع.

استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ مها الصغير.. والنيابة تطلب تحريات المباحث

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، باستدعاء الفنان أحمد السقا لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده من طليقته الإعلامية مها الصغير، والذي اتهمته فيه بـ«التعدي عليها وسائقها بالضرب والسب»، داخل أحد الكمبوندات السكنية الشهيرة، حسبما أفادت به مصادر مطلعة على التحقيقات.

تفاصيل التحقيقات في اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

أمرت النيابة في الوقت ذاته بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، لفحص مدى صحة الاتهامات وظروف وملابسات الحادث، الذي وقع بحسب البلاغ في ظروف غير معلنة التوقيت.

المصري اليوم