حلا شيحة توجه رسالة مؤثرة للمسلمين في فلسطين وسوريا والسودان بمناسبة العام الهجري الجديد

حرصت الفنانة حلا شيحة على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، حيث وجهت رسائل مؤثرة لعدد من الدول العربية، والتي دخلت في حروب خلال السنوات الماضية وأبرزهم سوريا وفلسطين والسودان.

ونشرت «حلا» صور عبر «إنستجرام»،وكتبت:«⁨ ⁨ بمناسبة العام الهجري الجديد، أوجه تحية خاصة من القلب إلى كل من صبر وتألم وابتُلي فثبت، إلى أهل سوريا الأبطال، إلى من صمدوا رغم الألم، إلى أرواح الشهداء الطاهرة، خصوصًا من ذاقوا ويلات التعذيب في سجون صيدنايا».

وأضافت :«أقول لكم، أنتم أهل الصمود والشرف، أنتم الكرامة التي لم تنحنِ، رحم الله شهداءكم، فهم أحياء عند ربهم يُرزقون، ونحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحداً، وإلى أهلنا في فلسطين الحبيبة، من صمدوا تحت القصف والحصار والخذلان، وإلى أهل السودان الجريح، من يعانون من الحروب والنزوح»

لكم جميعًا الدعاء والثبات والنصر، اللهم كن عوناً لكل من فقد، وجُرِح، وتعب، وصبر، سوريا بتجمعنا مصر فلسطين

واختتمت :«ومن أراد بأمتنا سوءًا، فأخذه يا الله، واجعل كيده في نحره، ومصيره إلى الهاوية، اللهم احفظنا، واحفظ أبناءنا، وبارك لنا في ديننا وأوطاننا، واجعل رايتك يا الله هي العليا دائماً، عام هجري مبارك، وكل عام وأنتم في رحمة الله وأمانه».

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة إلى جمهورها ومتابعيها، حثتهم فيها على عدم التغافل عن دعاء موت الفجأة، مؤكدة أهمية هذا الدعاء وسهولة حفظه إذا اعتاد الإنسان على ترديده. وأشارت إلى أن التقصير في قول أذكار الصباح والمساء كما ينبغي قد يكون سببًا في التعرض لموت الفجأة.

وقالت حلا شيحة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «يوتيوب»: «أذكار الصباح والمساء مهمة جدا، فيه ذكر أنا بحبه وبغفل عنه لكن مهم أقوله لكم ونحاول نطبقه، وأنا شايفة أن كلنا محتاجينه لأنه بيتكلم عن موت الفجأة عشان ربنا يحفظنا من موت الفجأة.. فجأة بنسمع فلان مات في حادثة أو فلانة توفت في فرحها فلان نقلوه المستشفى ومات في المستشفى».

تابعت: «الدعاء هو اللهم إني اسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يَدَيَّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

اختتمت: «لازم نقول الدعاء ده لأنه مهم جدا ولو اتعودنا عليه هنحفظه لأنه سهل مش صعب.. ممكن الموت الفجأة لأننا مش بنقول أذكار الصباح والمساء كما يجب».

المصري اليوم