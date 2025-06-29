ثقافة وفنون

نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق

2025/06/29
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تحدثت الفنانة نيللي كريم عن تجربة فيلمها الجديد «هابي بيرث داي»، بعد مشاركة الفيلم في مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي مؤخرًا ومنحه ثلاث جوائز.

وقالت نيللي في تصريحاتها عن الفيلم عبر برنامج «معكم» الذي تقدمه منى الشاذلي عبر شاشة قناة «ON» إنها أحبت فكرة الفيلم والسيناريو الخاص به، وكانت تستمتع بكل تفاصيله.

وتابعت: «الفكرة لمست قلبي من أول سطر وشدتني، ومفكرتش كتير لأن عجبني المشروع وحبيته ككل، وميزته إن كل شخصية بطل فيه، لأن السيناريو مكتوب بعمق وكنت بستمتع وبحس الفيلم بتاعي وكل اللي كان هاممني إنه يطلع للنور».

حصد الفيلم المصري happy birthday، ثلاثة جوائز من مهرجان تريبيكا الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ نال جائزة أفضل فيلم عالمي، وجائزة أفضل سيناريو عالمي، وجائزة أفضل مخرج.

فيلم happy birthday من بطولة نيللي كريم، حنان مطاوع، حنان يوسف، شريف سلامه، تايسون، على صبحي، حازم ايهاب، جهاد حسام الدين، خديجه احمد، فارس عمر ضحي رمضان، وهو من انتاج أحمد الدسوقي وأحمد بدوي وأحمد عباس، ومن تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

المصري اليوم

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