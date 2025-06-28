الكتلة الديمقراطية تطالب بدعم الحكومة وفك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي

بالاشارة الى بيان المجموعة الاستشارية الدولية ‎ الاتحاد الاروبي ‎ الاتحاد الأفريقي و ‎ جامعة الدول العربية و ‎ الامم المتحدة و ‎ الايقاد والدول الراعية للسلام في ختام الاجتماع الرابع ببروكسل بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، ندعو لتحويل التصريحات إلى أفعال فورية.

نطالب بتجريم ‎ مليشيا الدعم السريع كمصدر رئيسي للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان؛

دعم الحكومة السودانية؛

فك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي فوراً لتمكين دوره؛ تعزيز المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها ودعم جهود الإغاثة؛

دعم الحوار السوداني السوداني السوداني الشامل كمسار وحيد للحل السياسي. السودان ينتظر الفعل.