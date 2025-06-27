سياسية

مناوي: نرحب بحرارة بالاتصال الذي تم بين الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس السيادة

2025/06/27
mnawi sudan
مني أركو مناوي
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:
نرحب بحرارة بالاتصال الذي تم بين الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس السيادة ، حيث تم الاتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية لمدة أسبوع في الفاشر ، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية ، تؤكد الحكومة السودانية التزامها الكامل وغير المشروط بهذه الهدنة الإنسانية ، ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى القيام بواجباتها في هذا الصدد ، ومن جهة أخرى ، يجب على قوات الدعم السريع التوقف عن أساليب الغدر ، مثل تلك التي حدثت في معسكر زمزم للنازحين ، وكذلك عمليات النهب والقتل التي طالت قافلة أممية في مدينة الكومة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالقرار الأممي الذي يدعو لإنهاء حصار الفاشر.
رصد – “النيلين”

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