قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

نرحب بحرارة بالاتصال الذي تم بين الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس السيادة ، حيث تم الاتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية لمدة أسبوع في الفاشر ، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية ، تؤكد الحكومة السودانية التزامها الكامل وغير المشروط بهذه الهدنة الإنسانية ، ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى القيام بواجباتها في هذا الصدد ، ومن جهة أخرى ، يجب على قوات الدعم السريع التوقف عن أساليب الغدر ، مثل تلك التي حدثت في معسكر زمزم للنازحين ، وكذلك عمليات النهب والقتل التي طالت قافلة أممية في مدينة الكومة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالقرار الأممي الذي يدعو لإنهاء حصار الفاشر.

رصد – “النيلين”