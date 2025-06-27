هدنة في الفاشر.. رئيس مجلس السيادة القائد العام يتلقى إتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ، عبر فيه عن ترحيبه بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً للوزراء .

إلى ذلك ، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعلان هدنة إنسانية لمدة أسبوع في محلية الفاشر دعما لجهود الأمم المتحدة وتسهيل وصول الاغاثة للآلاف من المواطنين المحاصرين هناك، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس السيادة مشدداً علي أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن التي صدرت في هذا الخصوص.

إعلام القوات المسلحة