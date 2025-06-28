بالصور.. استمرار تفويج النازحين من كسلا إلى ولايتي الجزيرة وسنار

دشّنت جمعية الهلال الأحمر السوداني بولاية كسلا، الجمعة، برنامج العودة الطوعية ضمن أنشطة اللجنة العليا للطوارئ بالولاية، وذلك بتسيير الفوج الأول من النازحين إلى ولايتي الجزيرة وسنار تحت شعار: (بأمان وكرامة إلى الديار)، انطلاقًا من مركز إيواء الكرامة (2) غرب مطار كسلا.

وشمل الفوج سبع حافلات (بصات) ودفارين، بحضور مدير مركز الكرامة (2) للنازحين الأستاذ محجوب عيسى عبد القادر، ودكتورة ريان حيدر الهداب المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر السوداني فرع كسلا، إلى جانب عدد من العاملين بالجمعية وشركائها من المنظمات، والأجهزة التنفيذية، والقوات النظامية ذات الصلة ببرامج العودة الطوعية.

وأعرب عدد من النازحين العائدين عن شكرهم لحكومة وشعب ولاية كسلا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والخدمات المقدمة لهم طيلة فترة إقامتهم، مثمنين الجهود الكبيرة التي ظلّت تبذلها جمعية الهلال الأحمر السوداني وشركاؤها في اللجنة العليا للطوارئ، إلى جانب منظمة اليونيسيف والجهات الداعمة الأخرى.

وأبدى النازحون سعادتهم بالعودة إلى ديارهم سالمين، معبّرين عن امتنانهم لكل من ساهم في هذا الجهد الإنساني.

من جانبها، أوضحت د. ريان حيدر الهداب، المدير التنفيذي للهلال الأحمر السوداني بكسلا، أن الولاية استقبلت النازحين في بداية الأزمة، وتقوم الآن بوداعهم إلى مناطقهم الأصلية. وبيّنت أن الفوج الحالي يشمل 52 أسرة متجهة إلى ولاية الجزيرة، و38 أسرة إلى ولاية سنار، مشيرة إلى أنه يجري تجهيز أسطول آخر يضم 30 بصاً و4 دفارات لتفويج نازحي ولاية الخرطوم خلال الأيام المقبلة.