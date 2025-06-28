السودان يشارك في اجتماعات مجلس التعاون الجمركي بالعاصمة البلجيكية بروكسل

يشارك السيد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، في أعمال الدورتين (145) و(146) لمجلس التعاون الجمركي، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الجمركية، التي انطلقت امس ابالعاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة رفيعة المستوى من وفود الإدارات الجمركية الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً رسمياً كبيراً، تم خلالها اعتماد جدول الأعمال، والاستماع إلى الكلمة الرئيسية التي قدّمتها مدير عام منظمة التجارة العالمية، د. نجوزي أوكونجو، إلى جانب كلمة الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، السيد إيان سوندرز، و مداخلات عدد من رؤساء الوفود المشاركين.

ويواصل السيد مدير عام قوات الجمارك مشاركته الفاعلة في جلسات المجلس التي تناقش موضوعات استراتيجية تتعلق بالتعاون الجمركي وبناء القدرات وتيسير التجارة وحوكمة المنظمة، إلى جانب استعراض تقارير اللجان الفنية ومناقشة الخطة الإستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية للفترة من 2025 وحتى 2028م.