وفد أممي يزور مخزن الدواء الدائري بالخرطوم ويعلن دعمه لإعادة تأهيله وتشغيله

زار وفد من منظمة الأمم المتحدة، الجمعة، مخزن الدواء الدائري بولاية الخرطوم، الذي تعرض لدمار شامل جراء اعتداءات الميليشيات المتمردة، وذلك في إطار جهود المنظمة للوقوف على حجم الأضرار وبحث سبل دعم إعادة تأهيل المنشآت الصحية الحيوية في السودان.

وأوضح المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية، دكتور حافظ أحمد محمد بابكر، أن الوفد اطلع ميدانيًا على حجم الدمار الذي طال المخزن، مشيرًا إلى أن المنظمة أبدت التزامها الكامل بدعم إعادة تأهيله وتزويده بالإمكانات اللازمة لضمان استئناف العمل في أقرب وقت.

وأكد بابكر أن إعادة تشغيل مخزن الدواء الدائري تُعد خطوة محورية في استعادة سلسلة الإمداد الدوائي بالولاية، لا سيما وأنه يمثل مركزًا رئيسيًا لتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية المنقذة للحياة على الصيدليات والمرافق الصحية.