“الأكياس ذات الألوان والمواصفات المعتمدة”.. القضارف تمهل منتجي النفايات الطبية أسبوعين للالتزام بفرز النفايات الطبية

امهلت اللجنة الفنية للإدارة المتكاملة للنفايات الطبية والخطرة والإبادة بولاية القضارف جميع منتجي النفايات الطبية أسبوعين للتقيد الصارم بفرز النفايات الطبية وحفظها بالأكياس ذات الألوان والمواصفات المعتمدة وحفظها حسب المعايير المعتمدة بمؤسساتهم العامة او الخاصة او التطوعية لحين سحبها بواسطة الآلية المخصصة للنفايات الطبية أو الخطرة، ومنعت اللجنة التخلص من النفايات الطبية أو الخطرة إلا من خلال نظام التخلص المعتمد و من خلال المحارق الطبية المعتمدة فقط.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الجمعة بمكتب مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بحضور ممثلي مدير تنفيذي بلدية القضارف وإدارة المنظمات وصحة البيئة بوزارة الصحة والشرطة والأمن الاقتصادي والمجلس القومي للصيدلة والسموم ومشروع نظافة بلدية القضارف برئاسة د. أحمد الأمين آدم مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية.

وشدد د. أحمد على ضرورة البدء الفوري لعمل فرق التفتيش والرقابة المشترك لضمان تطبيق قرارات اللجنة ومحاسبة المخالفين، مؤكداً نجاح ولاية القضارف في إطلاق منظومة متكاملة للنفايات الطبية، البيطرية والخطرة غطت جميع المؤسسات الطبية، البيطرية والتعليمية كأول ولاية بعد ولاية الخرطوم، فضلا عن توفير عدد من المحارق الحديثة بالمستشفيات ويجري العمل حثيثا لإستكمال أكبر مجمع لمعالجة النفايات الخطرة بالسودان.