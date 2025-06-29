النيل الأبيض تستقبل قافلة جهاز المخابرات العامة لدعم ولاية النيل الأبيض

أشاد الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بالاداور الكبيرة لجهاز المخابرات العامة ومشاركته الفاعلة في حرب الكرامة، وأضاف أن الجهاز يعتبر عمودا قوياً من أعمدة الدولة.

جاء ذلك لدى استقباله بأمانة الحكومة بربك صباح الجمعة قافلة الدعم والاسناد التي سيرتها رئاسة جهاز المخابرات العامة لولاية النيل الأبيض بقيادة اللواء أمن ابو عبيده ميرغني ممثل رئاسة جهاز المخابرات العامة، بحضور أعضاء لجنة الأمن بالولاية والمقاومة الشعبية والوزراء والمديرين التنفيذيين للمحليات والأمين العام لحكومة الولاية وقيادات الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية.

وقال الوالي إن جهاز المخابرات العامة له أدوار مشهودة وتشهد له أجهزة المخابرات في العالم بذلك، وأشار إلى أن ما يقوم به جهاز المخابرات من خدمات ودعم للقوات المسلحة والمواطنين دعم مقدر في الجوانب الأمنية والإنسانية .

وحيا قيادة جهاز المخابرات العامة بقيادة الفريق الركن أحمد مفضل مدير جهاز المخابرات العامة على هذا الدعم لولاية النيل الأبيض الذي يسهم في تعمير الولاية و دعا المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية لكشف المتربصين بالأمن للمحافظة على استتباب الأمن بالولاية.

من جهته قال اللواء أمن ابوعبيدة ميرغني ممثل رئاسة جهاز المخابرات العامة أن هذه القافلة تقديرا من رئاسة الجهاز لولاية النيل الأبيض لدورها الكبير في التصدي للمليشيا المتمردة والوقفة الصلبة للمواطنين للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأضاف أن الولاية كانت صخرة تحطمت فيها كل أطماع المليشيا المتمردة، و وعد بتقديم المزيد من القوافل لإنسان النيل الأبيض