ولاية سنار تتسلم مساعدات إنسانية ل (24000) أسره بالولاية

تسلمت مفوضية العون الانساني بولاية سنار حصة المساعدات الإنسانية لعدد (24000) اسره بدعم من برنامج الغذاء العالمي .

وثمن مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي جهود برنامج الغذاء العالمي ومنظمة كلنا قيم لتوفير الغذاء لمواطن الولاية، مشيرا إلى ان هذه هي الحصة الشهرية الدورية .