سياسية

ولاية سنار تتسلم مساعدات إنسانية ل (24000) أسره بالولاية

2025/06/29
sinnarsudan
سنار
تسلمت مفوضية العون الانساني بولاية سنار حصة المساعدات الإنسانية لعدد (24000) اسره بدعم من برنامج الغذاء العالمي .
وثمن مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي جهود برنامج الغذاء العالمي ومنظمة كلنا قيم لتوفير الغذاء لمواطن الولاية، مشيرا إلى ان هذه هي الحصة الشهرية الدورية .
من جهته اشاد مندوب برنامج الغذاء العالمي زكريا ابراهيم زكريا بمفوضية العون الانساني بولاية سنار ودورها في تنسيق ومتابعة العمل الانساني بولاية سنار .
فيما وعد مدير منظمة كلنا قيم محمد احمد العقيد بتقديم المساعدات الإنسانية للمستفيدين في أماكنهم كل شهر .
سونا

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