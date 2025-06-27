ورشة لصياغة رؤية لقطاع النفط بالبلاد

أعلن وكيل وزارة الطاقة والنفط .د محي الدين نعيم محمد سعيد عن انسياب المشتقات البترولية دون توقف رغما عن الظروف التي تواجه البلاد جراء الحرب.

وعقدت المؤسسة السودانية للنفط ورشة بمدينة بورتسودان الجمعة، حول صياغة رؤية قطاع النفط، خاطبها وكيل وزارة الطاقة والنفط دكتور محي الدين نعيم محمد، بحضور قيادات وإدارات الوزارة، حيث تستمر الورشة ليومين.

وتم خلال الورشة الكشف عن برنامج التحول المؤسسي وتكوين فريق تسيير مشروع التحول المؤسسي برئاسة وكيل الطاقة والنفط وعضوية عدد من الخبراء والمختصين.

وهدفت الورشة لمعرفة أسس الإدارة الاستراتيجية ومعرفة نموزج الإدارة والإدارة الاستراتيجية، فضلًا عن التعريف ببطاقة الإدارة المتوازن والرؤية المستقبلية للطاقة والنفط.

واستعرضت الورشة برنامج صياغة رؤية قطاع الطاقة عبر ثلاثة مسارات، مسار تفعيل نظام إدارة الجودة، ومسار تأهيل خبراء في الجودة، إضافة إلى مسار التخطيط الإستراتيجي والذي يشمل القيادات العليا والوسيطة وقد بدأت الوزارة هذا البرنامج منذ العام 2024.