وفد السودان يشارك في إجتماعات المنظمة الأفريقية للتقييس بزنجبار

تشارك الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، المنعقده في مدينة زنجبار بجمهورية تنزانيا المتحدة خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري تحت شعار “مواءمة المواصفات لتعزيز التجارة في أفريقيا”.

ضم وفد الهيئة: د. مها عبد الله – مدير ادارة المواصفات القياسية ، السيدة مها محمد محمد خير بالاضافة الي م. مي فتح العليم من وحدة العلاقات الدولية .

ناقشت الاجتماعات سبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة عبر توحيد المواصفات القياسية، ودعم البنية التحتية للجودة، وتيسير حركة السلع والخدمات بين الدول الأفريقية. كما تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل القارية لتسهيل التجارة البينية ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).