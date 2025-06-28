برشلونة يستفز ريال مدريد بقميص مخصص للكلاسيكو القادم

يستعد نادي برشلونة للإعلان عن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026 الأسبوع المقبل، مثلما أكدت صحيفة SPORT الكتالونية، التي كشفت عن صور القمصان الثلاثة التي سيرتديها بطل إسبانيا.

وبجانب القمصان الرئيسية، يتعاون النادي الكتالوني مع علامة “نايكي” للملابس والمعدات الرياضية، من أجل تصميم قميص خاص لمباريات الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، وهي المباراة التي تحظى بأكبر قدر من الأهمية والجاذبية في عالم كرة القدم.

وكشف حساب memorabilia1899 المتخصص في أطقم “البلوغرانا” على منصة X، أن القميص المرتقب لمباريات الكلاسيكو سيكون مستوحى من ذلك الذي لعب به برشلونة مباراة تاريخية لن تُمحى من ذاكرة عشاقه وحتى من محبي غريمه المدريدي.

ليلة رونالدينيو التاريخية

من المرتقب أن تُصمم الشركة الأميركية قميصاً يحاكي ذلك الذي أبدع به رونالدينيو في لقاء فاز به العملاق الكتالوني بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياغو بيرنابيو يوم 19 نوفمبر 2005، بالدوري الإسباني.

وفي الوقت الذي كان فيه ريال مدريد متأخراً بهدف واحد من صمويل إيتو في الدقيقة 15 ويبحث عن التعادل، غيّر رونالدينيو كل شيء في آخر نصف ساعة، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 59 و77 بعد مجهود فردي لم يتمكن ميشيل سالغاو، أو إيفان هيليغيرا ولا سرخيو راموس من مجاراته.

وبعدما حصل دييغو مارادونا على اعتراف غير معتاد من جمهور “برنابيو”، في ذهاب نهائي “كأس الليغا” شهر يونيو 1983، حين نال تصفيقاً حاراً، كان رونالدينيو بطل “حلقة الاعتراف” الثانية، عندما صفّق له “المدريديستاس” قبل أسبوع واحد قبل حصوله على جائزة الكرة الذهبية لمجلة “فرانس فوتبول”.

الشرق