تمبور يرد على أبو نمو: لم نطلب هبة من أحد وعهدنا مع الشعب إنهاء التمرد

ردّ والي ولاية وسط دارفور، مصطفى تمبور، على التصريحات التي أدلى بها كبير مفاوضي اتفاق جوبا لسلام السودان، محمد بشير أبو نمو، بخصوص نسب تقاسم السلطة، مؤكداً أن ما قاله أبو نمو “يؤكد جهله بنصوص الاتفاق”، على حد تعبيره.

وقال تمبور في تصريح مقتضب:

“نؤكد أننا لم نطلب هبة من أحد، ولم نركض يوماً خلف سلطة. عهدنا مع الشعب هو إنهاء التمرد والانتصار لإرادته”.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب مقال نشره أبو نمو فنّد فيه ما وصفه بـ”المفاهيم المغلوطة” حول اتفاق جوبا، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة التي أُلحقت لاحقاً بالاتفاق – ومن بينها حركة تمبور – لا تستحق نصيباً من النسبة المحددة (25%) لتقاسم السلطة، لأنها لم تكن من الموقعين الأصليين أو الفاعلين العسكريين قبل التوقيع.

التيار