السفير عدوي : الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التركيز على حشد الدعم اللازم للقطاع الاجتماعي ونعول كثيرا على الأشقاء في مصر

كشف السفير الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي- سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ، عن جهود تبذلها السفارة لعقد مؤتمر يتناول قضايا الإعلام السوداني وسبل تعزيز إسهاماته في مرحلة إعادة الإعمار .

جاء ذلك لدى استقباله عدد من الصحفيين السودانيين في مقر السفارة الجديد بالقاهرة الجديدة يوم الأربعاء الماضي ، مشيداً بالدور الكبير الذي يضطلع به الصحفيين والإعلاميين السودانيين في القاهرة ، وجهودهم الإيجابية في دعم معركة الكرامة وتعزيز الرسالة الإعلامية الوطنية المطلوبة في الظرف الراهن .

واكد السفير عدوي على ضرورة الاستفادة من مقترح المؤتمر في وضع رؤى مستقبلية وتوصيات، تسهم في مساعي تطوير المشهد الإعلامي ومواكبته للتطلعات والآفاق البعيدة سيما في مراحل اعادة الأعمار، مشيرا إلى ضرورة النظر في سبل إرساء أطر عمل إعلامية وتكنولوجية حديثة تتماشى مع متطلبات العصر، منوها إلى أن المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الإعلامية الناجحة عبر التفاعل وإدارة نقاش مع عدد من المؤسسات الإعلامية الاقليمية والدولية.

وأشاد السفير عدوي بالتجربة المصرية الممتدة في قطاع الإعلام ، مؤكدا على أن المؤتمر يستهدف إدارة حوار بين النخب الإعلامية في البلدين، والوصول إلى خلاصات وتوصيات قادرة على دعم تطوير التعاون الإعلامي بين السودان ومصر، وكذلك ضمان خلق منصة حوارية متقدمة تُعزز التكامل بين صناع السياسات والباحثين والممارسين والمتخصصين من الإعلاميين بمختلف مجالاته .

الجدير بالذكر ان اللقاء قد شهد استعراض لابرز الإنجازات التي حققتها السفارة خلال الفترة من مايو ٢٠٢٤ حتى نهاية مايو ٢٠٢٥م ، والمشاريع والمبادرات التي تشرف عليها السفارة، وأبرز التوجهات والمشاريع المستقبلية لها. كما سلط اللقاء الضوء حول الجهود المجتمعية التي تبذلها السفارة ممثلة في إشرافها على اكثر من مائة مبادرة مجتمعية من ضمنها “** مبادرة سيدات سفارة جمهورية السودان بالقاهرة**” ، وما قدمته المبادرات من جهود في مجالات الصحة والدعم الإنساني والتعليمي للوجود السوداني في جمهورية مصر العربية او للمواطنين في عدد من ولايات السودان خاصة مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأوضح السفير عدوي ان السفارة تولي اهتماما كبيرا بتنظيم المبادرات المجتمعية السودانية في مصر، وتأطير عملها لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة ، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر مع قسم الجودة والمبادرات المختص بالسفارة ، منوها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانفتاح والتعاون لحشد الدعم الاجتماعي اللازم لتعزيز الجهود الإنسانية والتنموية في البلاد .

إعلام السفارة