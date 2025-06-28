شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار: (رشان أوشي لو كتبوا لي اسمها في ورقة ما بعرف أقوله وهي وعائشة الماجدي عالميات وأحسن من 2000 نفر) والأخيرة ترد: (تظل والد ومحل إحترام وتقدير)

دافع قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, شيبة ضرار, عن الصحفيتين رشان أوشي, وعائشة الماجدي, وذلك عبر مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن دفاع شيبة, عن الصحفيتين جاء بعد الهجوم الكبير الذي تتعرض له أوشي, والماجدي, بسبب تسريب قرارات بعض الإجتماعات ببورتسودان.

قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, وصف عائشة الماجدي, وزميلتها بالعالميات وطالب المتابعين بالكف عن توجيه الإتهامات.

وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, (رشان أوشي لو كتبوا لي اسمها في ورقة ما بعرف أقوله وهي وعائشة الماجدي, أحسن من 2000 نفر).

من جانبها فقد ردت عائشة الماجدي, على حديث شيبة ضرار, عبر تدوينة قالت فيها:

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين