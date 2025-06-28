شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفجرها داوية: (وفاة الفنان نادر خضر غير طبيعية ودبرها المطرب أب صلعة وكل الأسرار عندي)

فجر الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, معلومات خطيرة عن وفاة الفنان السوداني, الشهير نادر خضر, وأكد أنها كانت غير طبيعية ومدبرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن شريف الفحيل, خرج في بث مباشر تابعه الآلاف اتهم فيه مطرب آخر بالتسبب في موت الفنان نادر, الذي رحل إثر حادث حركة.

وأكد المطرب المثير للجدل أن عنده كل الدلائل والأسرار التي تؤكد تدبير الحادث للراحل نادر خضر, لكنه رفض الحدبث واشترط أن حديثه يجب أن يكون لقناة أو وكالة أنباء حتى يستفيد من العائد المادي, مؤكدً أنه لن يمنح شيء بعد الآن بالمجان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين