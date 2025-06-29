الأهلي.. الكشف عن حقيقة عروض إمام ووسام

أكدت إدارة الأهلي أنه ليس هناك اي عروض سواء رسمية أو ودية لإمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن ما يتردد عن وجود عروض سعودية أو قطرية لضم إمام عاشور غير صحيح.وأضاف:” إمام عاشور مستمر مع الفريق ولا نية للتفريط في اللاعب بأي شكل من الأشكال”.

واوضح:” محمد الضاوي كريستو سيعود للفريق بعد إنتهاء اعارته وهناك محاولات لحل ازمته وتوفير عرض للإعارة أو البيع بشكل نهائي”.وشدد أن العروض التي وصلت لوسام ابوعلي حتي الآن لا ترقي لمستوي إمكانيات وقدرات النادي واللاعب.

صدى البلد