عيب يا أم ياسين.. فريدة سيف النصر تعلق على أزمة أحمد السقا ومها الصغير

علقت الفنانة فريدة سيف النصر، على أزمة الفنان أحمد السقا وطليقته مها الصغير الأخيرة والتى تضمنت تقديم بلاغ رسمي من الإعلامية مها الصغير ضد السقا بالتعدي عليها بالضرب ولكن لا تزال التحقيقات جارية.

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: “عيب ياأم ياسين الغالي لو تأذيتي كان يبقي في تقرير طبي لأن ضرب الجدع ابو الرجوله مش سهل تبقي فيكي حيل للجري عالقسم، حسبي الله في اللي عمالين يسخنوا من الجهتين، استحلفكم بالله والعشره والولاد اللي زي الفل كفايه كده، ولحبايبنا اللي بيعلقوا بالتجريح، ده حبيبكم حطوا نفسكم مكانه واعملوا حساب ولاده وموقفهم دوول رجاله والعروسه القمر ناديه بجد كتير عليه كده..وانتي يا غاليه بعتي حاجات ماتتعوضش ب ولا حاجه خايفه عليكي، وانت اسمع كلام ام الرجالة، من اشترانا بالروح اشتريناه، ومن باعنا بعناه ويحرم علينا اجتماعه، ولو مددبت ايدك يبقي غلط، وأنا كلي معاك لاني باحس كويس اوي بالشفافيه اللي كلكم عارفينها عني الحمد لله، والله لايسامح اللي ورا كل الحرب دي، وربنا معاك بجد وانتي ربنا معاكي و يقويكي علي نفسك، النفس اماره بالسوء، ناس هاتقول حقها ماشي لا التوقيت صح ولا هي صغيره علي التسرع ونسيان اتنين رجاله وعروسه، وابوهم ابو الرجولة، ودة رأيي وفي الحق لا أخشي لومة لائم. سنحاسب علي كلمة حق نكتمها، ربنا يهدي الأحوال ونشوف صلح ولا يتخرب بيت ابدا يارب”.

في واقعة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية، تصدرت الإعلامية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، عناوين الأخبار بعد تقدمها ببلاغ رسمي تتهم فيه الأخير بالتعدي عليها لفظيًا وجسديًا أمام شهود داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر.

وتأتي هذه الاتهامات بعد فترة من الانفصال، لتكشف عن توترٍ حاد في العلاقة بين الطرفين، في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، في يونيو 2025، تقدمت الإعلامية مها الصغير ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان أحمد السقا، تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب والسب، في واقعة حدثت أمام سكان الكمبوند الذي تقيم فيه بمنطقة أكتوبر، في تصعيد مفاجئ بعد أشهر من إعلان الانفصال.

وفقًا لما ورد في بلاغ مها الصغير لقسم شرطة أكتوبر، فقد استوقفها أحمد السقا فجأة أمام بوابة الكمبوند، وبدأ في توجيه الإهانات اللفظية والسب، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي، بحضور عدد من الشهود.

وأضافت مها أن السقا لم يكتفِ بذلك، بل تعدى أيضًا على سائقها الخاص، ما دفعها إلى التوجه فورًا لقسم الشرطة وهي في حالة نفسية منهارة، مطالبة بتحرير محضر رسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

التحقيقات والإجراءات القانونية

انتهت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر من سماع أقوال مها الصغير وسائقها في اتهامهما لأحمد السقا بالتعدي عليهما، وقررت صرفهما من النيابة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلنت مها الصغير أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ كرامتها وحقوق أبنائها، مؤكدة أنها التزمت الصمت طويلًا احترامًا لنفسها ولأبنائها، لكنها لن تتهاون في مواجهة التجاوزات.

صدى البلد