ثقافة وفنون

بعد زواج دام 7 سنوات..عبير صبري تعلن انفصالها عن زوجها

2025/06/29
عبير صبري
عبير صبري

أعلنت الفنانة عبير صبري، عن انفصالها عن زوجها المحامي أيمن البياع بعد زواج دام 7 سنوات.

وكانت قد انتشرت شائعات حول انفصالها في منتصف يونيو، استنادًا إلى تقارير ومصادر غير مؤكدة

لتصرح عبير صبري بشكل رسمي عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام: “أعلِن إنفصالي عن زوجي بعد سبع سنوات من الزواج والعشره الطيبه, وتم الإنفصال بكل هدوء وتفاهم اتمني لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر امان لي وقوة”.

وتزوجت عبير صبري من المحامي أيمن البياع في يوليو 2018 من خلال العقد في القنصلية المصرية في دبي، وكانت العلاقة تعتمد على الخصوصية الشديدة، كما حصل الزواج من دون مهر أو مؤخر، كما كانت قد كشفت سابقًا.

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صدى البلد

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