مروي تودع الفوج السابع من الوافدين إلى ولاية الخرطوم

ودعت محلية مروي السبت الفوج السابع من الوافدين المغادرين من محلية مروي، في إطار العودة الطوعية لوافدي ولاية الخرطوم بدعم وتنسيق ديوان الزكاة بالمحلية تحت شعار “العودة إلى الديار جسر الكرامة والإعمار” برعاية أمين ديوان الزكاة بالولاية وحضور المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ حسن حسين ولجنة أمن المحلية ومدير وحدة مروي الإدارية الأستاذ محمد سليمان ومدير ديوان الزكاة بالمحلية الأستاذة إخلاص أبوريدة ورئيس لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية لواء ركن م. وداعة الخير ولجنة حصر وإيواء الوافدين بالمحلية.

وحيا المدير التنفيذي للمحلية جهود حكومة الشمالية وقيادة الفرقة التاسعة عشر مشاة مروي وديوان الزكاة بالولاية والمحلية والوحدات الإدارية والأجهزة النظامية من قوات الشرطة والأمن والمخابرات والإستخبارات والنيابة العامة وأمانة الشئون الإجتماعية ومفوضية العون الإنساني وشركة دواجن النيل السودانية وإدارة الشئون الصحية والإدارة العامة للتعليم والجامعات والتعليم الثانوي والمقاومة الشعبية وإدارات المدارس والغرفة التجارية وجمعية الهلال الأحمر السوداني والمنظمات الطوعية وصندوق دعم ورعاية الطلاب وغرفة البصات السفرية ومجتمع المحلية وكل الجهات الرسمية والشعبية والخيرية لجهودهمَ المقدررَة في دعم وإسناد برامج العودة الطوعية والمساهمة الفاعلة في إيواء الوافدين خلال الفترة الماضية.

وأبان حسين أن برنامج العودة للديار يؤكد إستتباب الأحوال الأمنية بعد الإنتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة والمستنفرين بولاية الخرطوم.

بدورها أشارت مدير ديوان الزكاة بالمحلية أن برامج العودة الطوعية للوافدين التي درج الديوان علي تنظيمها بمحليات الولاية تأتي إستشعاراً من الدور الوطني لديوان الزكاة تجاه شريحة الوافدين.