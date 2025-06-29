والي النيل الأبيض يؤكد اهتمام الحكومة بالمسارح والأندية الثقافية

أكد الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض أهمية المسارح والأندية الثقافية في غرس القيم الوطنية النبيلة. جاء ذلك لدى زيارته التفقدية السبت لنادي الخريجين بربك، برفقة الدكتور الطيب علي عيسى وزير التربية والتوجيه بالولاية، والأستاذ عبد الغفار علي فرج الله المدير التنفيذي لمحلية ربك، بحضور مدير قطاع الثقافة والإعلام، ومدير الهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون، ومدير مكتب وكالة السودان للأنباء بالولاية.

وكان في استقبال الوالي أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الخريجين بربك برئاسة الدكتور عبد الرحمن المساعد رئيس الرابطة، واستمع الوالي لتنوير من رئيس النادي عن الجهود المبذولة لإعادة تأسيس نادي الخريجين بإنشاء مسرح بمواصفات عالمية ومكتبة.

وقال إن عملية التأهيل تتم بجهد شعبي من أبناء ربك داخل وخارج السودان، بالإضافة لمشاركة عدد من المؤسسات الاقتصادية بربك، بهدف إحداث نهضة ثقافية واجتماعية بمحلية ربك.

وقال الوالي إن أندية الخريجين ظلت معلمًا بارزًا في الحركة الوطنية، ونريد أن تصبح منارة للثقافة وتعزيز وعي المجتمع في القضايا الوطنية. وكشف عن خطة حكومة الولاية لتأسيس مسرح في كل محلية لإحياء المناسبات الوطنية والاجتماعية والثقافية، ووجّه إدارة الثقافة والإعلام بتخصيص إدارة للمسارح والمكتبات بالولاية لرعاية وتفعيل العمل الثقافي مع الجهات ذات الصلة، وأمّن على أهمية ربط الأندية الثقافية بالنشء والشباب لغرس الروح الوطنية.

وأعلن الوالي عن دعمه لنادي الخريجين والمساهمة في إكمال المنشآت.

وفي ذات السياق، أشاد الأستاذ عبد الغفار علي فرج الله المدير التنفيذي لمحلية ربك بأن تأهيل نادي الخريجين بهذه المواصفات الحديثة يُعدّ إضافة لتغيير الوجه الحضاري لمدينة ربك .

وأشار إلى أن هذا العمل تم بجهود شعبية ومجتمعية خالصة، وأن رابطة الخريجين تضم الفئات المستنيرة من أبناء مدينة ربك، والذين لهم إسهامات كبيرة في النواحي الإنسانية والاجتماعية والثقافية.