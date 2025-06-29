الغرفة المركزية بالإمدادات الطبية تباشر مهامها الميدانية وتشرع في إزالة الأنقاض تمهيدًا لصيانة المخازن المتضررة

شرعت الغرفة المركزية للصندوق القومي للإمدادات الطبية في تنفيذ مهامها الميدانية وتحديد أولويات التدخل العاجل، وذلك في إطار الجهود المستمرة لاستعادة نظام الإمداد الدوائي القومي عقب الأوضاع التي خلّفتها الحرب.

وبدأت فرق العمل التابعة للغرفة السبت في إزالة الأنقاض من المواقع المتأثرة، تمهيدًا لتأهيل المخازن التي لم تتعرض لأضرار جسيمة خلال الحرب، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة تشغيل النظام الدوائي بشكل تدريجي وآمن.

وتهدف هذه الجهود إلى الاستفادة من تلك المواقع في تخزين الأدوية الواردة، بما يُسهم في تسريع عمليات الاستجابة وضمان سلاسة توزيع الإمدادات الدوائية للمرافق الصحية.

كما تُعد هذه الترتيبات جزءًا من التحضير المنظّم لعودة النشاط الدوائي من داخل العاصمة القومية.

وفي تطورٍ موازٍ، قام الصندوق، بالتنسيق مع السلطات المختصة، بحصر وتوثيق عدد من العربات المجهولة التي كانت متوقفة في ساحات المؤسسة، وتسليمها إلى الجهات المختصة عبر لجنة مشتركة من الصندوق والشرطة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تهيئة بيئة العمل وإزالة المعوّقات التي تعرقل استئناف العمل المؤسسي.