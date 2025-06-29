والي الخرطوم يواصل جولات تفقد أحوال المرافق الخدمية التي طالها خراب ونهب المليشيا المتمردة

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة السبت محطة مياه بري شرق الخرطوم، وذلك بحضور الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا، المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل.

وتغذي المحطة العديد من المناطق شرق الخرطوم، وقد تعرضت لتخريب في أجزائها الرئيسية ونهب العديد من المعدات والمولدات، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وتحتاج لأعمال الصيانة والتأهيل حتى تعود مرة أخرى. ووجّه الوالي هيئة مياه الولاية بالتدخل العاجل لتحديد احتياجات المحطة.

إلى ذلك، وقف الوالي على أحد المصانع التابعة للقطاع الخاص التي تصنع المحولات الكهربائية (مصنع سودان ترانس للمحولات الكهربائية) ببري، والذي ألحقت به المليشيا المتمردة خرابًا وتدميرًا ونهبًا وحرقًا لمحتوياته الأساسية وسرقة المخازن.

وناشد الوالي إدارة المصنع بتفقده والسعي لعودته إلى الخدمة حتى يسهم في دعم خطة الولاية لاستعادة الكهرباء.