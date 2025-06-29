سياسية
المسح الميداني يظهر حوجة 719 أسرة لمساعدات إنسانية عاجلة بمنطقة أم كتكوت
أظهرت نتائج المسح الميداني الشامل الذي أجرته غرفة طوارئ منطقة “ام كتكوت” بوحدة “ام سعونة” الإدارية التابعة لمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور ، أن الأسر المستضعفة من المجتمع المحلي في منطقة “أم كتكوت” بلغت 650 أسرة تحتاج إلى تدخل بصورة عاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية في اقرب وقت ممكن .
واوضح التقرير أن عدد الأسر النازحة 59 أسرة، ما يعادل 390 فرداً من النساء والأطفال .
واشار إلى المعاناة الحقيقة التي تواجه المواطنين في سبيل الحصول خدمات الصحة خاصة ، وان موسم الخريف على الأبواب.
واضاف التقرير أن المركز الصحي بالمنطقة يعاني من نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة ، وتردي منظمومة الطاقة الشمسية العاملة بالمركز .
وذكر التقرير وجود إزدحام كبير في محطة مياه منطقة “ام كتكوت” بسبب الزيادة التي طرأت على سكان المنطقة الذين بلغ عددهم 7000 نسمة ، مع ضعف كمية إنتاج المياه.
وشدد على ضرورة حفر آبار جديدة لحل مشكلة مياه الشرب بالمنطقة وإنقاذ حياة إنسانها .
واطلقت غرفة طوارئ ام “كتكوت” نداءآ عاجلاً للمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني ، والخيرين بالإضافة لمجلس غرفة طوارئ الولاية ، ومكتب تنسيق العمل القاعدي بضرورة التدخل لإنقاذ إنسان المنطقة.
سونا