نهر النيل: بداية التقديم الإلكتروني للجامعات عبر نافذة الوزارة بالدامر اعتباراً من السبت

تُعلن وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل عن فتح نافذة للتقديم الإلكتروني للجامعات والمعاهد العليا للقبول لطلاب الدفعة المؤجّلة للعام 2023 برئاسة الوزارة بالدامر، وذلك عبر الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بشراكة ذكية مع مركز معلومات الوزارة، اعتباراً من السبت ٢٨ يونيو 2025م.

أعلن ذلك الأستاذ مجذوب محمود السيد، مدير الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم بالولاية.

ونوّه الأستاذ مجذوب الطلاب المتقدمين للتقديم بوجود نسخة إلكترونية من دليل القبول للجامعات، يشمل جميع شروط القبول الخاصة بالكليات، ويتضمن معلومات وافية لجميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، سواء الحكومية أو الخاصة، إلى جانب شرح تفصيلي لشروط القبول بالبرامج والتخصصات المختلفة.