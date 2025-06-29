وكيل الصحة يطلع على نتائج مشاركة السودان في إجتماع الأمن الصحي لدول شرق إفريقيا

اطّلع وكيل وزارة الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، على مخرجات إجتماع الإتحاد الإفريقي لدول شرق إفريقيا حول الأمن الصحي القومي.

وأكّد الوكيل دور السودان في التفاعل مع مخرجات الإجتماع واعتماد الاتفاقية المشتركة، كما أكّد أهمية إنشاء مركز طوارئ متكامل لمكافحة الأوبئة في السودان، وذلك في إطار التزام البلاد بتعزيز الأمن الصحي على مستوى الإقليم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صباح السبت بمكتبه مع مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، د. منتصر محمد عثمان، الذي مثّل السودان في اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية لقطاع شرق الاتحاد الإفريقي، والذي انعقد بمدينة جيبوتي في الفترة من 15 إلى 16 يونيو الجاري، واجتماع اللجنة التوجيهية لوزراء الصحة للقطاع الشرقي للاتحاد الإفريقي، بمشاركة 12 دولة من أصل 14.

واستعرض د. منتصر مخرجات الاجتماع الفني الذي تناول أنشطة مركز الوقاية ومكافحة الأوبئة في الإقليم، وناقش التحديات الصحية، وعلى رأسها وباء الكوليرا وحمى الضنك.

وأشار إلى أهمية توحيد الجهود وتقديم الدعم العادل للدول المتأثرة، خاصة في ظل التوصية بزيادة مخصصات القطاع الصحي إلى 15% من إجمالي الدخل القومي، وهو المستوى الذي وصلت إليه حتى الآن ثلاث دول فقط في إفريقيا، أولها دولة رواندا.

وأوصى الاجتماع كذلك بدعم الوضع الصحي في السودان، لا سيما فيما يتعلق ببناء المرافق الصحية وإنشاء المركز القومي للطوارئ الصحية.

وأشاد وكيل الصحة بالورقة التي قدّمها د. منتصر حول آليات تنفيذ مبادرة رؤساء الدول الإفريقية للقضاء على وباء الكوليرا، مؤكدًا ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية فعّالة لمواجهة الأوبئة.