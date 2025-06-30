جامعة كسلا تستضيف ورشة تعزيز القدرات في مجال البحث العلمي في السودان

بدات بقاعة بلدو بجامعة كسلا ورشة تعزيز القدرات في مجال البحث العلمي في السودان التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والتي تستمر لمدة اربعة ايام بمشاركة 13 جامعة سودانية.

ورحب الدكتور الهادي عيسي مدير جامعة كسلا المكلف بالمشاركين في الورشة التي تاتي في اطار تعزيز قدرات البحث العلمي في الجامعات السودانية بمشاركة وفد من اتحاد مجالس البحث العلمي.

واوضح ان الهدف الاساسي من الورشة نقل المعرفة للاخرين بالجامعات من خلال تعزيز مواقع النشر ودور البحث العلمي بالجامعات السودانية خاصة وان تصنيف الجامعات اصبح من خلال الواجهات الإلكترونية منوها الى ان برنامج الورشة يشتمل علي محاضرات نظرية ومن ثم التدريب العملي بكلية الحاسوب بجامعة كسلا .

واعرب عن تمنياته للمشاركين بالاستفادة من الورشة ونقلها للاخرين لرفع قدرات الباحثين في التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه اكد الدكتور وليد محمد المبارك مسئول تكنولوجيا المعلومات والبحث ارقمي باتحاد مجالس البحث العلمي العربية ـ اكد على اهمية الورشة لارتباطها بالنشر العلمي ودور النشر العلمي في المجالات الالكترونية .

وقال انها تأتي في اطار مبادرة الاتحاد لنقل المعرفة مشيرا الى المكونات التي تشملها الدورة المتعلقة بالنشر العلمي. واوضح ان الاتحاد قام بايفاد عددا من الخبراء والمدربين لتنفيذ الورشة التي تشمل الجوانب النظرية والعملية التي تتطلب الصورة الاحترافية.