وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال

أشاد وكيل وزارة الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، بالدور الكبير الذي اضطلع به صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في دعم صحة الأمهات والأطفال في السودان خلال فترة الحرب، إلى جانب استمرار عمله في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مثل مدينة الفاشر، من خلال الشراكة مع منظمات ميدانية كصندوق إعانة المرضى.

جاء ذلك خلال مراسم وداع المدير القطري للصندوق، السيدة أرجنتينا، التي أُقيمت بمكتب وكيل وزارة الصحة الاتحادية، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة السبت.

وثمّن د. هيثم مساهمات الصندوق في توفير الإمدادات الطبية الخاصة بصحة الأمهات، وتدريب الكوادر الصحية، والمشاركة في إعداد البروتوكولات العلاجية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون.

من جانبها، عبّرت السيدة أرجنتينا عن شكرها لوزارة الصحة على التنسيق الوثيق والمجهودات المشتركة خلال فترة عملها، مشيرةً إلى التزام الصندوق بمواصلة دعم مشروعات الصحة في السودان، والاهتمام بالكادر الطبي، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، كما قدّمت الشكر لجميع الجهات الحكومية الداعمة.