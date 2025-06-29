لو بتعاني من الأنيميا.. مشروبات صحية تدعم مستويات الحديد في الدم

الحفاظ على صحة تعداد الدم ومستويات الهيموجلوبين أمر ضروري للصحة العامة، إذ يضمن حصول الجسم على الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة لأداء وظائفه بشكل صحى، وفي الواقع، يُعد فقر الدم من أهم المشاكل الصحية التي تُشير إلى انخفاض تعداد خلايا الدم الحمراء أو مستويات الهيموجلوبين، وقد تُؤدي هذه الحالة الشائعة إلى أعراض مثل التعب والدوار والضعف، ولحسن الحظ، تُساعد بعض المشروبات المنزلية على تعزيز تعداد الدم بشكل طبيعي من خلال دعم إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين امتصاص الحديد، وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف إنديا”.

فيما يلى.. 4 مشروبات طبيعية تُساعد على تحسين تعداد الدم وزيادة مستويات الهيموجلوبين:

عصير البنجر مشروب فعّال لتعزيز صحة الدم بفضل محتواه العالي من الحديد وقدرته على تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، فالبنجر غني بحمض الفوليك (فيتامين B9)، الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، ويحتوي على النترات الذى يُحسن تدفق الدم والدورة الدموية، ولتحضير عصير البنجر، امزجه شرائح طازجة منه مع قليل من الماء وعصرة ليمون لزيادة فيتامين C، الذي يُساعد على امتصاص الحديد، حيث يساعد شرب عصير البنجر بانتظام على زيادة مستويات الهيموجلوبين وتعزيز الدورة الدموية الصحية.

عصير السبانخ

تُعد الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب، مصادر ممتازة للحديد وحمض الفوليك وفيتامين C، وجميعها ضرورية للحفاظ على صحة الدم، ويُعد الحديد أساسيًا لإنتاج الهيموجلوبين، بينما يُساعد حمض الفوليك في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويمكنك مزج السبانخ والكرنب الطازج مع فواكه مثل البرتقال أو التوت لتحضير عصير سموثي لذيذ، يُعزز امتصاص الحديد بفضل فيتامين C الموجود فيه، ويُمكن أن يُساعد تناوله بانتظام في مكافحة فقر الدم.

عصير الجزر والتفاح

الجزر غني بمحتواه من ببيتا كاروتين (فيتامين A)، الذي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة خلايا الدم، بينما التفاح غني بالحديد وفيتامين C، اللذان يُساعدان على تعزيز امتصاص الحديد، وهذا المزيج ممتاز لتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية، ولتحضير هذا العصير، امزج الجزر والتفاح الطازجين معًا، وأضف قطعة صغيرة من الزنجبيل لمزيد من النكهة والفوائد الصحية، ويُمكن أن يُحسن تناول هذا المشروب بانتظام مستويات الحديد لديك، مما يؤدي إلى تحسين تعداد الدم ومستويات الطاقة.

عصير الرمان

يعتبر الرمان غني بالحديد وفيتامين سى ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارًا رائعًا لتعزيز صحة الدم، حيث يساعد محتواه العالي من الحديد على تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، بينما يُحسن فيتامين سى امتصاص الحديد من المصادر النباتية، كما يُعزز عصير الرمان صحة القلب والدورة الدموية بشكل عام، ولتحضير هذا العصير، امزج بذور الرمان الطازجة مع القليل من الماء، حيث يساعد تناول كوبًا يوميًا في مكافحة انخفاض تعداد الدم وزيادة مستويات الهيموجلوبين.

اليوم السابع