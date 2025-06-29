رونالدو: الدوري السعودي أحد أفضل 5 دوريات في العالم

رأى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدوري السعودي لكرة القدم أنه في الوقت الحالي “بين أفضل خمسة في العالم ونواصل التحسن”، مشيرا إلى أنه قرر البقاء مع نادي النصر لأنه يؤمن بالمشروع.

وسيحمل رونالدو ألوان النصر لعامين إضافيين حتى 2027، بعد إعلان الطرفين الخميس عن تمديد عقد أفضل لاعب في العالم خمس مرات، عقب أشهر من التكهنات حول مستقبله.

وفي مقابلة له مع قناة النادي على موقع يوتيوب، قال رونالدو إن “الدوري السعودي حاليا بين أفضل خمسة في العالم ونواصل التحسن ولدينا الوقت. أظهرنا للعالم في آخر عامين ونصف العام أن هذا الدوري يتطور”.

وأضاف: “أنا سعيد لأن الدوري تنافسي جدا، وحدهم الأشخاص الذين لم يلعبوا في السعودية أو لا يعرفون شيئا عن كرة القدم يقولون إنه ليس بين أفضل خمسة دوريات في العالم. أنا مؤمن 100 بالمئة بما أقوله والذين يلعبون في هذا الدوري يعرفون ما أتحدث عنه”.

وتابع “لهذا السبب قررت البقاء لأنني أؤمن بهذا المشروع، ليس فقط للعامين القادمين بل حتى عام 2034″، أي عندما تستضيف السعودية كأس العالم “التي أؤمن أيضا بأنها ستكون من أجمل كؤوس العالم على الإطلاق”.

وشدد على سعادته ورغبته بـ”القتال ضد أفضل الفرق في السعودية من أجل الفوز بالدوري. دعونا نرى في نهاية اليوم من سيكون الأفضل”.

ولم ينجح ابن الأربعين عاما الذي قال العام الماضي إنه قد يختم مسيرته مع النصر، في إحراز أي لقب محلي في مغامرته السعودية، مكتفيا ببطولة الأندية العربية.

لكن رونالدو شدد في المقابلة “على إحداث تغيير ليس فقط في النصر، بل في بلدنا (السعودية) أيضا، هذا هو هدفي. هدفي دائما هو الفوز بشيء مهم للنصر، وبالطبع ما زلت أؤمن بذلك. لهذا السبب جددت عقدي لمدة عامين إضافيين، لأني أعتقد أني سأكون بطلا في السعودية”.

وأوضح رونالدو أنه “كما ذكرت، تلقيت بعض العروض للعب في كأس العالم، لكني أعتقد أنها لم تكن منطقية، لأني أفضل الحصول على راحة جيدة وإعداد جيد، لأن هذا الموسم سيكون طويلا جدا، فهذا موسم كأس العالم (صيف 2026). أريد أن أكون جاهزا ليس فقط للنصر، ولكن أيضا للمنتخب الوطني”.

وأقرّ رونالدو بأنه “نعلم أن ما فعلناه في الموسم الماضي لم يكن كافيا، لكنه بات خلفنا. علينا أن نركز الآن على الحاضر. الحاضر جيد. سنغير الكثير من الأشياء. أؤمن بالمشاريع… الماضي مضى. لنكن إيجابيين. لنفكر بإيجابية. لنفكر أن هذا الموسم سيكون أفضل موسم لنا على الإطلاق… أؤمن أننا سنقدم موسما رائعا وسنفوز بشيء مهم جدا”.

وكانت الشكوك تحوم حول تمديد رونالدو عقده مع النصر، خصوصا بعد أن كتب في مايو في حساباته على مواقع التواصل “انتهى الفصل”، في رسالة فهم منها انتهاء مشواره مع النصر وتزامنت مع تقارير بشأن تعزيزه صفوف الهلال، غريم النصر في العاصمة الرياض، في مونديال الأندية المقام راهنا في الولايات المتحدة.

وكان رونالدو أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 234 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف.

وجاء الإعلان عن تمديد عقد رونالدو بعد يوم من فسخ النصر عقد مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، لعدم تحقيق النتائج المرجوة، مع توجه للتعاقد مع مدرب الهلال السابق البرتغالي جورجي جيسوس وفق ما أفادت التقارير السبت، على أمل الارتقاء بالفريق الذي حلّ ثالثا خلال الدوري المنصرم بفارق 13 نقطة عن الاتحاد البطل في موسم توّج فيه البرتغالي هدافا بـ25 هدفا.

سكاي نيوز