خطوات التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية بعد استئناف إصدارها

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، عن استئناف خدمات إصدار تأشيرات الزيارة العائلية، وذلك بعد توقف مؤقت دام شهرين خلال موسم الحج.

وتُعد تأشيرة الزيارة العائلية من أبرز التسهيلات التي تتيحها الحكومة للمقيمين، حيث تسمح لهم باستقدام أقاربهم من الدرجة الأولى — كالوالدين، الزوجة، والأبناء — عبر المنصات الرسمية التابعة لوزارة الخارجية.

خطوات التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية:

إذا كنت مقيمًا في السعودية وترغب في التقديم على تأشيرة زيارة عائلية، اتبع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

2. من الصفحة الرئيسية، اختر قسم “أفراد”، ثم حدد نوع الهوية “مقيم”.

3. اختر خدمة “طلب زيارة عائلية”.

4. اقرأ الإرشادات بعناية لتفادي أي أخطاء أثناء التقديم.

5. قم بتعبئة النموذج الإلكتروني بدقة، مع التأكد من صحة بياناتك وبيانات الزائر.

6. بعد تعبئة النموذج، قم بتصديقه إلكترونيًا عبر الغرفة التجارية أو جهة العمل.

7. سيتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، وفي حال الموافقة، تُصدر التأشيرة رسميًا.

الشروط الأساسية للحصول على التأشيرة:

أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول وتحت بند “إقامة عمل”.

أن يكون مقدم الطلب من أصحاب المهن المصرح لها بتقديم الطلب.

تصديق الطلب إلكترونيًا من جهة العمل أو الغرفة التجارية.

أن يكون الزائر من الدرجة الأولى في القرابة.

ألا يقل عمر الزائر عن 18 عامًا، إلا في حال مرافقة أحد الوالدين.

اجتياز الفحص الطبي والحصول على اللقاحات المحددة من وزارة الصحة.

المهن المؤهلة لتقديم طلب الزيارة العائلية:

يُسمح فقط للمقيمين من أصحاب المهن المعتمدة بتقديم طلبات الزيارة، ومن أبرزها:

المهندسون

الأطباء

المعلمون

الفنيون بمختلف تخصصاتهم

المحاسبون

المسوقون

الإداريون

ولا يُسمح بتقديم الطلب لمن يعمل في مهن العمالة الفردية مثل “عامل منزلي” أو “سائق خاص”.

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