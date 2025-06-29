التأمين الصحي بالشمالية يتسلم أدوية من منظمة الصحة العالمية

تسلم الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية أمس كميات من الادوية الأساسية دعما من منظمة الصحة العالمية .

وحيا مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية دكتور ساتي حسن ساتي لدى تدشينه الأدوية بحضور عدد من القيادات جهود الصندوق القومي للتأمين الصحي ودوره الكبير في دعم النظام الصحي.

وأكد أن التنسيق والشراكة مع التأمين الصحي ستظل راسخة ومستمرة من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية لمواطن الولاية بصورة عامة وجمهور المؤمن عليهم بصفة خاصة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المراكز الصحية التابعة الصندوق القومي للتأمين الصحي في إطار خطته لاستعادة الخدمات الصحية.

من جانبه أكد مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالشمالية الاستاذ أمير حسن البشير في تصريح لسونا أن الأدوية التي تم تدشينها تسهم في تحقيق المخزون الدوائي واستدامة الخدمة الصحية. مشيرا الى أن وزارة المالية تقف جنبا الى جنب مع خطط وبرامج ومشاريع التأمين الصحي وتعمل على تعزيز الشراكة مع التأمين الصحي.

الى ذلك أشاد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع بمستوى الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها الصندوق القومي للتأمين الصحي. مؤكدا استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين التأمين الصحي وكافة الأجهزة المعنية بتقديم الخدمات والسعي لتذليل المشاكل والتحديات التي تواجه الصندوق.

بدورها أوضحت مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية دكتورة شيراز عمر حجازي لسونا أن الأدوية التي تسلمها التأمين الصحي تأتي في إطار الشراكة الممتدة مع منظمة الصحة العالمية.

وأكدت أن الأدوية التي تقدر تكلفتها الكلية ب194 ألف دولار تهدف الى تحقيق الوفرة في الامداد الدوائي للولاية عامة والصندوق خاصة.

واشارت الى أن الأدوية تمثل الاصناف الأساسية التي يحتاجها مواطن الولاية وجمهور المؤمن عليهم وتوزع مجانا لكل المواطنين على مستوى الولاية.

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