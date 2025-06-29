شاهد بالفيديو.. المطرب شريف الفحيل يدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد إتهامه أحد المطربين بإغتيال الفنان نادر خضر ويقسم بالله بأخذ الثأر من المتسبب في موته

واصل الفنان السوداني, الشاب شريف الفحيل, إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في بث مباشر عبر إحدى حساباته.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان شريف الفحيل, كان قد أثار الجدل بعد حديثه عن وفاة الفنان نادر خضر, قبل أكثر من 10 سنوات.

وأكد شريف, أن وفاة نادر خضر, كانت غير طبيعية وأتهم أحد زملائه المطربين بالتورط في إغتياله الأمر الذي أثار ضجة إسفيرية واسعة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد انهار الفحيل بالبكاء, بعد حديثه عن مقتل نادر خضر, وأقسم في بث مباشر بأخذ ثأر المطرب الراحل من المتسبب في وفاته.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين