شاهد بالفيديو.. الفنان مأمون سوار الدهب يعود للظهور وتصدر “الترند” بمغازلة زوجته “حنين”: (في بحري الريلة)

عاد الفنان السوداني الشاب مأمون سوار الدهب, لتصدر “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو حديث وذلك بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر سوار الدهب, وهو يغني حفل بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة التي يقيم فيها.

وخطف الفنان الشاب الأضواء بمغازلته لزوجته الجديدة “حنين”, إبنة الفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز, حيث غازلها قائلاً: (في بحري الريلة).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الأسطورة الراحل والد “حنين” يعتبر من أشهر سكان مدينة بحري, إحدى مدن العاصمة الخرطوم الثلاث.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين