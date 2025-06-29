شاهد بالفيديو.. المذيعة السودانية الحسناء نورهان نجيب تثير ضجة إسفيرية واسعة بعد ظهورها في تقديم ليالي “العسكري” بأزياء قصيرة ومثيرة

شهدت ليالي العسكري, التي أقيمت بمدينة أسوان, جنوب مصر, مشاركة نخبة من المطربين السودانيين, في الحدث الذي تم تنظيمه بمناسبة زواج أبناء العسكري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قدمت المذيعة الحسناء ونجمة قناة النيل الأزرق نورهان نجيب, إحدى فعاليات الحفل الذي شهد حضور جمهور غفير.

المذيعة الحسناء أثارت ضجة واسعة بعد ظهورها في تقديم الحفل بأزياء قصيرة من تحت الثوب الذي كانت ترتديه وهو ما عرضها لإنتقادات وسخرية إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, التي نشرت الفيديو وكتبت عليه: (يا هناية ما بالغتي سكاكاتك برة في السهلة ضيعتي هيبة التوب السوداني ياخ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين